集中が続かないなどといったADHDの症状を軽減する新たな治療法が。なんと“ゲーム”なんです。 6月5日から医療機関での処方が始まった「ENDEAVORRIDE（エンデバー・ライド）」。集中が続かないなどの特性があるADHD＝注意欠陥・多動性障害の症状がある子どもに処方されるゲーム形式の治療用アプリです。 （販売元の塩野義製薬吉本悟執行役員）「特にお子さまということでいくと、治療することに対し