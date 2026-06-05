◇交流戦阪神─楽天（2026年6月5日甲子園）楽天・岸攻略に向けて、佐藤輝明が足でプレッシャーをかけた。2回の先頭打者として四球を選ぶと、大山の2球目にスタートを切り、盗塁に成功した。今季、佐藤輝にとっては4盗塁目。甲子園での交流戦では、試合前時点で0勝5敗と苦しんでいるだけに「何とかしたい」と4番が動いて、得点圏に進んだが、後が続かない。大山投ゴロ、高寺空振り三振、伏見遊ゴロで得点につなげることは