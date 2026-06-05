東京・墨田区の住宅で91歳の母親の首を絞めて殺害した疑いで逮捕された男性が不起訴になりました。63歳の男性は2025年12月、墨田区八広の住宅で当時91歳の母親の首を絞めて殺害した疑いで逮捕されました。東京地検はこの男性について、今月5日付けで不起訴処分としました。理由については「精神鑑定の結果を含めた証拠関係を総合的に考慮して不起訴とした」としています。