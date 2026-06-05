テレビ東京「ありえへん∞世界」が２日に放送され、「昭和の常識は令和の非常識！？ＳＰ」を進行した。この日は、バルセロナ五輪の体操銀メダリスト・池谷幸雄氏（５５）に密着した。池谷氏は１９８８年のソウル五輪では団体と個人床で銅メダルを獲得。９２年バルセロナ五輪では、団体銅、個人床で銀メダルを獲得。甘いマスクでタレントとしても活躍し人気者となった。池谷氏は、引退後に被害総額３億円以上の詐欺被害にあ