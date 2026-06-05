東京都心の5日の最高気温は21.4度。街では、大きなストールを巻く人やコートを羽織る人の姿が見られる肌寒い1日となりました。そんな日に食べたくなるものの1つといえばアツアツのおでんです。増英蒲鉾店には、「タッパー容器などをご持参いただけると助かります」「ビニールの手提げなどご持参ください」と書かれている貼り紙があります。中東情勢悪化の影響が、おでんの老舗にも及んでいたのです。増英蒲鉾店・担当者：ナフサ（