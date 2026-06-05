海外のインディR＆Bシーンと呼応するジャジーでメロウなグルーヴで支持を広げ、活動開始から1年でFUJI ROCK FESTIVALに出演したシンガーソングライター、碧海祐人が率いる碧海祐人と遊楽隊。大阪在住の現役大学生であり、目まぐるしい転調が落とし込まれつつも、緻密な筆致で柔らかなポップスとして放出するお風呂と街灯。注目の2組が、7月10日に新代田FEVERで行われるマスタリングエンジニア・風間萌が属する合同会社AMONEの主催