【モデルプレス＝2026/06/05】ボーイズグループ・RIIZE（ライズ）の公式Instagramが、6月4日に更新された。メンバーが日本の町並みに溶け込むショットを披露し、話題となっている。【写真】人気KPOPイケメン「圧倒的オーラ」京急三崎口でのプラベショット◆RIIZE、京急三崎口でのショット披露投稿では、京急三崎口の駅構内で、ポーズを決めるメンバーの写真を公開。その他、別の投稿でも街中を歩いたりする姿や、海を背景にメンバ