CANからボーカリスト、マルコム・ムーニーが去った後、その後釜に座ったのはまさかのリー・”スクラッチ”・ペリー……と、そんな妄想も浮かんでくるストレートにクラウトロックな先行曲「Rockcurry」にてそのアルバムははじまる。これはドイツのポップと電子音楽の冒険主義を行き来し続けてきたパイオニア、マウス・オン・マーズ（Mouse on Mars：以下、MoM）とレゲエ／ダブのレジェンド、故リー・ペリーのコラボ・アルバム『Spat