ナイル・ホーラン（Niall Horan）が通算4作目となるニュー・アルバム『Dinner Party』をリリース。最新作の制作背景、ワン・ダイレクション時代の盟友リアム・ペインの喪失、ツアーの展望などを大いに語った独占ロングインタビューをお届けする。最近の日曜の午後、ナイル・ホーランがロサンゼルスの自宅を出たとき、メルローズ・アベニューにある趣のあるカフェ、Olive and James Cafe Teaにはすでに数百人が列を作っていた。彼が