デス・キャブ・フォー・キューティー（Death Cab For Cutie）が待望のニューアルバム『I Built You A Tower』を発表した。11月には東京・大阪で来日公演を開催。ベン・ギバードとデイヴ・デッパーが、バンドのアニバーサリー・ツアーとインディー・レーベル復帰が新作にどのような影響を与えたのかを語る。ベン・ギバードは、自らの記憶に圧倒されていた。その始まりは数年前。ザ・ポスタル・サーヴィスとデス・キャブ・フォー・キ