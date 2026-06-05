英ＤＭＰインフレ調査（５月）１年インフレ率予想は３．７％（前回４．０％） 英ＤＭＰインフレ調査（５月） １年インフレ率予想は３．７％、４月の４．０％から上昇 ３カ月販売価格予想は４．０％、４月の３．８％から上昇