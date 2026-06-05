2024年、水泳の授業中に児童がおぼれて亡くなった事故を受けて水泳授業の実施を見送っていた高知市の長浜小学校は、水泳授業の再開を決めました。この事故は2024年7月、高知市の長浜小学校でプールのろ過装置の故障のため近くの南海中学校のプールを利用した水泳の授業中に当時4年生の男子児童がおぼれて亡くなったものです。これを受け、学校は水泳授業の実施を見送っていました。水泳授業の再開について学校は、4月