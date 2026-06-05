第１四半期のユーロ圏ＧＤＰ確報値は前期比－０．２％に下方改定＝ロンドン為替 第1四半期のユーロ圏GDP確報値は前期比+0.1％から-0.2％へと下方改定された。前年比も+0.8％から+0.3％に下方改定されている。1-3月期のうち、3月は中東戦争の影響が出始めた時期となり、今回の改定に反映されたもよう。ユーロ相場は対円や対ドルでは目立った反応を示していないが、対ポンドでは売り戻されて前日NY終値