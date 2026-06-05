東京時間17:45現在 香港ハンセン指数 24961.95（-291.45-1.15%） 中国上海総合指数 4027.74（-30.05-0.74%） 台湾加権指数 45070.94（-606.52-1.33%） 韓国総合株価指数 8160.59（-478.82-5.54%） 豪ＡＳＸ２００指数 8625.13（-61.01-0.70%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74159.31（-200.70-0.27%） ５日のアジア株は軒並み下落。中東情勢の不透明感がアジア株の重石となった。また