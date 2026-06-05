Netflixの共同CEO（最高経営責任者）である、グレッグ・ピーターズ氏 Netflixの共同CEO（最高経営責任者）である、グレッグ・ピーターズ氏の共同インタビューに参加した。 ピーターズ氏は、2015年にNetflixが日本参入を果たした当時の日本事業責任者であり、過去にも何度も、本連載でインタビューをお届けしている。 今回は共同CEOの立場で、今のNetflix事業全般に関