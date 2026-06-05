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ユーロ圏１０年債利回り格差仏６４、伊７４ｂｐと目立った変化みられず ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:13時点）（%） ドイツ3.022 フランス3.664（+64） イタリア3.762（+74） スペイン3.448（+43） オランダ3.14（+12） ギリシャ3.713（+69） ポルトガル3.383（+36） ベルギー3.567（+55） オーストリア3.262（+24） アイルラ