大きな木材の加工に対応できる機材を導入した製材ラインが、高知県大豊町の製材工場に完成しました。大豊町の嶺北木材協同組合に完成したのが、丸太の直径が30センチを超える原木（大径材）を加工できる製材ラインです。6月5日、竣工式がおこなわれ、県や町、組合員など約80人が出席し、工場の安全を祈願しました。県内では、樹齢60年を超えるスギやヒノキの人工林が増えたことにともない、大径材も増加。県内では、大径材の加工に