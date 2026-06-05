４日、江蘇省靖江市の塩宜高速鉄道長江トンネル建設現場で、立て坑に搬入されるシールドマシン「奮楫」のカッターヘッド。（ドローンから、靖江＝新華社記者／季春鵬）【新華社靖江6月5日】中国交通インフラ建設大手、中国鉄建傘下の中鉄十四局集団が建設を請け負う塩宜高速鉄道の長江トンネルで4日、超大口径シールドマシン「奮楫（ふんしゅう）」のカッターヘッドが立て坑に無事搬入され、掘削直径14.3メートル、総重量約469ト