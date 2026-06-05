俳優の落合モトキ（35）、IMP.の基俊介（29）、元日向坂46で女優の佐々木美玲（26）が主演する舞台「ぴーすおぶせーふ」が5日、東京・有楽町のヒューリックホール東京で初日を迎えた。今作は2022年の10〜12月に日本テレビで、翌23年1月に舞台化された「ぴーすおぶけーき」の完全新作となるシリーズ第2弾。今年3〜5月まで放送されたドラマと連動し、1年後の世界を描く。前作は東京のみで上演された舞台が大反響で、今作は東京と