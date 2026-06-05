「広島−オリックス」（５日、マツダスタジアム）身長５０センチ差対決が実現した。２１３センチのオリックス・ジェリーと１６３センチの広島のドラフト３位・勝田成（近大）が対戦した。「２番・二塁」でスタメン出場した勝田は初回１死でジェリーと対峙（たいじ）。カウント２−２から低めの球を打って、力ない投ゴロに倒れた。２度目の対戦は三回２死一塁。カウント２−２から勝田が内角低めの１４５キロを逆らわずに逆