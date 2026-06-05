◇交流戦中日─西武（2026年6月5日バンテリンドーム）中日の板山祐太郎外野手が“強肩発動”で西武の先制点を阻止した。2回無死一、三塁で古賀の当たりは浅い右飛。三塁走者のネビンがタッチアップで本塁へ突っ込んだが、板山はワンバウンド送球で刺した。今季5勝目を目指す先発の柳を助ける好返球。連敗中のチームを勇気づけるプレーにもなった。