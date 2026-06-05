27年3月28日付での退団を発表した宝塚歌劇団の月組トップ鳳月杏（ほうづき・あん）、同時退団するトップ娘役天紫珠李（あまし・じゅり）が5日、東京宝塚劇場で、「RYOFU／水晶宮殿」（6月6日〜7月19日）通し稽古、囲み取材を行った。「RYOFU」の作・演出は栗田優香氏。中国并州（へいしゅう）を治める丁原の娘雪蓮を誘惑し、娘婿として并州の地と兵力を手に入れ、天下取りをもくろむ三国志最強の武将呂布奉先と、中国4大美人のひと