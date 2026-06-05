「宮島チャンピオンカップ・Ｇ１」（５日、宮島）白井英治（４９）＝山口・８０期・Ａ１＝が３号艇と６号艇で出場した２日目（５日）の２走を３、３着と手堅くまとめた。レース後は「後半の方が良かったですね。回転の上がりが良くなりました」と手応えをつかんでいた。ただ「ちょっと合っていなかったし、まだ手探り中ですね。レース後にまたペラは叩きました」と納得の表情は出ず。６日の３日目は早めに正解を出せることに