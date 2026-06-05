今週は台風6号の影響で大雨となった所がありました。今週末は「台風のたまご」と呼ばれる熱帯低気圧が北上し、再び大雨となる可能性があります。【雨はいつどこで？】5日（金）〜9日（火）の雨と風の予想シミュレーション沖縄・奄美は梅雨前線も停滞 激しい雷雨に注意沖縄・奄美付近には梅雨前線が停滞しています。前線に向かって、台湾付近を進む熱帯低気圧からの湿った空気が流れ込み、6日（土）にかけて激しい雷雨となるで