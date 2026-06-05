作家乙武洋匡氏（50）が5日、Xを更新。自身に寄せられた声に対し、丁寧に返信を続けた。俳優的場浩司（57）がブログを通じ「歩きスマホ」の歩行者に激突された出来事を問題提起したのを受け、乙武氏も同じく苦言を呈した。「『またその話かよ』と思われるかもしれませんが、一向に減ることがないので何度でも言わせてください」と書き出し、「車椅子やベビーカーは二足歩行と違って真横には動けないので、歩きスマホで突進してくる