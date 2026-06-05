少額投資非課税制度（NISA）の対象外商品について、顧客に「対象だ」と虚偽の説明をして販売したとして、証券取引等監視委員会は5日、金融商品取引法に基づきmoomoo（ムームー）証券＝東京都渋谷区＝を処分するよう金融庁に勧告した。監視委によると、2025年2〜5月、NISAの対象から除外される77銘柄に関し、アプリなどを通じて対象商品だと説明。顧客59人が売買した。また、延べ1500人超の顧客について23〜25年、犯罪収益移転