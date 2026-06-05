英語能力試験「ＴＯＥＩＣ」を他人名義で受験したとして、有印私文書偽造・同行使罪に問われた中国籍の京都大大学院生の被告（２８）に対し、東京地裁は５日、懲役３年、執行猶予５年（求刑・懲役４年６月）の判決を言い渡した。福島直之裁判官は「社会で広く活用されているＴＯＥＩＣの公平性や信頼性を大きく害した」と指摘した。判決によると、被告は仲間と共謀し、２０２４〜２５年、東京都内の計７か所のＴＯＥＩＣ試験会