グラビアアイドルで女優の澄田綾乃（27）が5日、インスタグラムを更新。変形水着姿をアップした。澄田は「本日発売の#EXMAXに掲載していただいてます！！」とグラビア掲載誌を告知し、水着姿をアップ。両脇腹が大胆にカッティングされ、胸元に透け感のある素材が用いられた、大胆なデザインの水着姿を公開した。この投稿にフォロワーからは「最高！！！」「たまらーーーーーん」「凄すぎる」とコメントが寄せられている。澄田は山