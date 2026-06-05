「宮島チャンピオンカップ・Ｇ１」（５日、宮島）松尾充（３７）＝三重・１１２期・Ａ１＝が５日の２日目４Ｒで４カドから３着と好走。道中は２号艇の永井彪也（東京）に迫られる場面もあったが、しっかりと着を守り切り「ターン回りは自分の好きな感じ。舟の向きがいいし、押し感もあります。伸びは普通だけど、悪いところはないです」と手応えをつかんでいた。６日の３日目を見据えては「ターン回りを落とさずに、もう少し