黒柳徹子（92）が5日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。ゲストの5人組ダンスボーカルグループ、M！LKのルールに共感した。黒柳が「全てをじゃんけんで決める？」とグループのおきてについて聞くと、曽野舜太（24）は「そうなんですよ。僕が一番下で、はやちゃん（佐野勇斗）が一番上なんですけど、だいたい上の人からお弁当だったりとか何でも優先されていくじゃないですか。でもM！LKはみんな平等で、