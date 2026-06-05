職場での熱中症による死傷者数が増加する中、岡山労働局が、企業向けの熱中症対策セミナーを開きました。 【写真を見る】熱中症から職場で働く人を守れ県内100社が参加して対策セミナー作業環境の整備と組織的な管理が重要【岡山】 岡山市中区で開かれたセミナーには、県内の約100社の担当者が参加しました。昨年、職場での熱中症による死傷者数は全国で1,681人。岡山県内では33人で、いずれもこの20年で