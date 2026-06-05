リアルサウンド映画部の編集スタッフが週替りでお届けする「週末映画館でこれ観よう！」。毎週末にオススメ映画・特集上映をご紹介。今週は、職場で関西弁男子に囲まれている佐藤が『山口くんはワルくない』をプッシュします。 参考：『ブルーロック』コンビ、高橋恭平×綱啓永がお忍びディズニー「玲王との思い出」大反響 高橋恭平の照れをずっと観ていたい……。タイトルにも入れている通り、これに尽きる映