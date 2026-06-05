民間への売却が進められている岡山県美作市の「作東バレンタインホテル」について、きょう（5日）開会した市議会に、市が管理運営を行うとする条例の廃止案が提出されました。 【写真を見る】「作東バレンタインホテル」売却先の候補決まる東京の企業宿泊事業やレストランの再開に意欲【岡山・美作市】 1997年に開業した美作市の「作東バレンタインホテル」です。今年3月末まで市の第3セクターが運営していましたが、