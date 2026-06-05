宝島社のブランドムックや「宝島社トイズ」のおもちゃ、カプセルトイが一堂に会する初のポップアップストア『おもちゃ屋さん』が、6月5日から7月9日まで、博品館TOY PARK 銀座本店にて期間限定でオープン。初日の開店前には、マスコミ向けの内覧会が実施された。 『宝島社のおもちゃ屋さん』画像一覧 宝島社といえば、出版の枠にとどまらず、付録そのものが主役にもなる“ブランドムック”で数々の話題を生み出してき