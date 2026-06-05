国際サッカー連盟(FIFA)は5日、最新のFIFAランキングを更新した。アルゼンチンが昨年7月以来となる1位に返り咲いた。日本の順位に変動はなく18位のまま。W杯グループリーグで対戦するオランダは順位をひとつ下げて8位、チュニジアは2つ下げて46位、スウェーデンは前回と変わらず38位だった。以下、順位。(W)がW杯出場国1.アルゼンチン(W)2.スぺイン(W)3.フランス(W)4.イングランド(W)5.ポルトガル(W)6.ブラジル(W)7.モロッコ(W