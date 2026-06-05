日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月5日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限9150(9130) 9月限 218( 218) TOPIX先物 6月限7709(7559) 9月限 443( 443) 日経225ミニ 6月限196848(196848