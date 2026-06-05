日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月5日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 15196( 13266) 9月限1324(1124) TOPIX先物 6月限 13582( 13268) 9月限1514(1314) 日経225ミニ 6月限227167(227167