日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万6000円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 67(67) SBI証券 45(29) ソシエテジェネラル証券26(26) 楽天証券22(16) みずほ証券