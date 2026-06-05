日本取引所が公表したオプション手口情報によると、5日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2026年6月限・SQ 6月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯6万7500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 17(17) SBI証券 24( 6) BNPパリバ証券 6( 6) 楽天証券11( 5)