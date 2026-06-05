米メディア『ドジャーステリトリー』は4日（日本時間5日）、佐々木朗希投手を特集。メジャー通算204勝、ドジャースでも13年間活躍した往年の名投手オーレル・ハーシュハイザー氏を招いて議論を交わした。同氏は佐々木の成長に関して言及。今後の飛躍にも期待を寄せている。 ■「投球フォームを修正、一貫性も向上している」 『ドジャーステリトリー』に出演した