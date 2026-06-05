三次市で「11億円が当選した」という宝くじの引き渡しを名目に1100万円あまりを、だまし取られる被害がありました。被害にあったのは、三次市内に住む60代の女性です。警察によると5月、宝くじの当選金を渡す窓口と偽るアカウントから、「11億円が当選した」という内容のメッセージがLINEで届きました。その後「11億円を引き渡すためには手数料が必要」などと言われ、コンビニエンスストアで256回に渡り、電子マネӦ