北海道江別市で２０２４年１０月、当時２０歳の男子大学生が男女６人から集団暴行を受け死亡した事件で、川村葉音被告（２１）に対し、検察は無期懲役を求刑しました。事件に関与していたのがこちらの６人です。現在３人の裁判が進んでいますが、札幌地裁は６月３日、「強盗致死罪は成立する」との判断を示し、現在、情状や量刑について分離して審理が進められています。 そして５日、検察は川村被告に対し、無期懲役を求刑。