衆参両院の議長と副議長が、皇族数の確保に向けたとりまとめ案に合意しました。森衆院議長：正副議長としては、それぞれのご意見を十分に考慮に入れ最良のものにしたつもりだ。衆議院の森議長、参議院と関口議長ら正副議長は、5日午前11時頃から衆議院議長公邸で3度目の4者協議を行い、皇族数の確保策に関する国会の総意の案をとりまとめました。有識者会議が示した「女性皇族が結婚後も皇室に残る」「旧宮家の男系男子を養子に迎