タイで女性が犯罪グループに指示され誘拐されたように見せかける「仮想誘拐事件」が発生し、警察が注意を呼びかけています。タイ警察の発表によりますと、香港に住む大学生の女性は外国の政府関係者などを名乗る男らに洗脳され、「犯罪に関与している」などと脅されました。その後、男らの指示に従い今月1日にタイに渡航し、バンコクのホテルで、自らロープで体を縛り、拘束されたかのようにみせかける動画を撮影しました。女性は