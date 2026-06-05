◇プロ野球セ・パ交流戦中日−西武(5日、バンテリンドーム)2回に無死1、3塁のピンチを招いた中日。ライト・板山祐太郎選手の好返球で先制点献上のピンチをしのぎました。この日の中日先発は柳裕也投手。2回には先頭のネビン選手に2塁打を浴び、続く渡部聖弥選手にもヒットを浴びたことで無死1、3塁のピンチを招きました。続く古賀悠斗選手にはライトへ打球を打ち上げられ、捕球と同時にネビン選手がタッチアップ。しかし板山選手