高濃度のPFASが検出された岡山県吉備中央町の浄水場＝2025年3月環境省は5日、健康影響が指摘される有機フッ素化合物（PFAS）のうち代表物質のPFOSやPFOAを、京都、岡山、熊本の3府県の土壌や水から除去する実証事業の結果を公表した。条件によって結果が異なる可能性があるものの、99％以上の濃度低減効果が確認された技術もあり、自治体や除去作業を担う企業などに参考となるよう取りまとめた。実証事業は、大手ゼネコンなど8