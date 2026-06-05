航空会社大手が格安携帯プランの業界に参入です。日本航空とNTTドコモが新たなサービスを開始すると発表しました。日本航空西田真吾 執行役員「ahamoのサービス、これをJALモバイルに加えます。契約をしないと、もったいないプランであると」きょう発表されたのは日本航空が提供するモバイル通信サービス「JALモバイル」で、ドコモの格安料金プラン「ahamo」を利用できる新たなサービスです。月額2970円で30GB利用可能な「a