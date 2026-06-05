◇プロ野球セ・パ交流戦DeNA8×ｰ7(4日、横浜スタジアム)DeNAの戸柱恭孝選手の徹底ぶりが垣間見えました。8回表の段階で7点差と差を広げられたDeNAでしたが、そのウラ先頭打者の蝦名達夫選手が楽天3番手の柴田大地投手から三塁打を放つと、この日ケガから1軍復帰の牧秀悟選手がタイムリーヒットで1点を反撃。そこから押し出しやタイムリーで一気に7点返し同点となります。そして迎えた9回、度会隆輝選手が四球で出塁すると三森大