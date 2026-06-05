俳優の賀来賢人が５日、都内で行われた自身がプロデュースを務めた映画「ＮｅｖｅｒＡｆｔｅｒＤａｒｋ／ネバーアフターダーク」の初日舞台あいさつに、俳優の木村多江、稲垣来泉（くるみ）らと出席。賀来が来場者に“神対応”をして見せた。本作は、２０２４年にネットフリックス「忍びの家ＨｏｕｓｅｏｆＮｉｎｊａｓ」でタッグを組んだ賀来とデイヴ・ボイル氏が同年に共同で設立した映像製作会社「ＳＩＧＮＡＬ１