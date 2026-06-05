家電量販店最大手のヤマダHDとエディオンが経営統合に向け、基本合意しました。実現すれば、売上高2兆5000億円規模の巨大チェーンが誕生します。ヤマダHD山田昇 会長「企業を持続的に成長・発展させるには、より大局的な見地から選択が必要であると考えました」エディオン久保允誉 会長「業界を見渡してみても、当社と同じ考えのもと、事業を展開している家電量販店はヤマダHD様しかありませんでした」午後5時から始